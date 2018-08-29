В Харькове на платформе станции метро ранили ножом женщину

29 августа 2018 г. 11:58
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За прошедшие сутки медики скорой помощи 6 раз оказывали помощь жителям Харьковщины, пострадавшим в результате различных инцидентов, связанных с употреблением алкоголя.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, в Харькове на платформе метро «Госпром» неизвестный ранил ножом 38-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

Также на улице Велозаводской,30 неизвестные стреляли из пневматического оружия и ранили 20-летнего парня.

В Мерефе неизвестный ранил ножом 32-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

За сутки жителями Харьковщины было совершено 3 попытки самоубийства, из них было 2 попытки отравления лекарственными средствами, а в Дергачевском районе 62-летняя женщина  нанесла себе ножевое ранение.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По утверждению медиков, все эти случаи совершены людьми в состоянии алкогольного опьянения.

 

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