В Индустриальном районе рабочего завалило глыбами грунта

На улице Свистуна (бывшая – Северная) в Харькове в шестиметровой яме привалило глыбами глины рабочего.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На месте ЧП работали спасатели и медики.

По информации из собственных источников АТН, рабочий погиб.

Спасатели, работавшие на месте ЧП, извлекли из-под завалов его тело без признаков жизни.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня около 11.45 на перекрестке улиц Мира и Северной во время строительных работ 46-летнего мужчину засыпало грунтом.

От полученных травм пострадавший погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Тело погибшего направили в морг. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции.

Все обстоятельства устанавливаются.

Подробности с места ЧП будут позже в репортаже АТН.