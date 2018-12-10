В Индустриальном районе рабочего завалило глыбами грунта

10 декабря 2018 г. 14:20
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На улице Свистуна (бывшая – Северная)  в Харькове в шестиметровой яме привалило глыбами глины рабочего.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На месте ЧП работали спасатели и медики.  

По информации из собственных источников АТН, рабочий погиб.

Спасатели, работавшие на месте ЧП, извлекли из-под завалов его тело без признаков жизни.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня около 11.45 на перекрестке улиц Мира и Северной во время строительных работ 46-летнего мужчину засыпало грунтом.

От полученных травм пострадавший погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Тело погибшего направили в морг. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции.

Все обстоятельства устанавливаются.

Подробности с места ЧП будут позже в репортаже АТН.

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