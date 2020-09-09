В Харькове случаи COVID-19 выявили в школах

Наталья пришла в школу забрать дочь после уроков. Маша учится в третьем классе. Рассказывает, первая неделя обучения в условиях пандемии прошла довольно необычно. Без скопления на "переменках" и в столовых, с масками и антисептиками.

Наталья, мать школьницы

Ручки моете? Моют после каждого урока. Гулять выходят? - В коридор иногда. - Когда никого нет, по времени. Конечно, переживаем, но школа ничего не заменит. Это не то совсем обучение

Ольга - мать первоклассницы. Вместе с дочерью в классе учится еще 33 ребенка, рассказывает женщина.

Ольга, мать школьницы

Дистанцию ​​соблюдают, маски надевают периодически. На физкультуре дистанцию ​​соблюдают на свежем воздухе. Конечно, переживаем. Не хочется, чтоб класс наш закрыли, все таки хочется ходить в школу

Сместили перерывы, начало и конец занятий, а учителя водят детей мыть руки. Родители школьников надеются, что для того, чтобы дети не заболели коронавирусом этого будет достаточно. Ведь для большинства - дистанционное обучение оказалось проблемой.

Арина, мать школьницы

Мы рады, что не онлайн-обучение. Мы не очень боимся коронавируса. Считаем, что это один из многих вирусов, которые итак бродят по миру

Валерий, отец школьника

Со смещением, разные классы приходят на разное время. Точно так же забираем из школы. С интервалом 15-20 минут, через разные выходы-входы. Надеемся на понимание учителей и родителей взрослых между собой

Оксана, мать школьницы

Если так все переживать, тогда лучше не ходить в школу. Поэтому стараемся держаться. Все как положено у нас, и масочки, и ручки чистенькие. Вот этим вот детям надо только, чтоб над ними стояли. Иначе очень тяжело

Инна, мать школьника

Пока ходим, ждем информации дальнейшей, что будет. - Переживаете? - За коронавирус не очень, будем ждать дальнейших решений

Однако, уберечься от коронавирусной инфекции в Харьковской гимназии 12 не получилось. Накануне здесь отправили на самоизоляцию детей, которые учатся во 2-Б классе, у одного из его учеников обнаружили коронавирус. Как сообщили в Департаменте образования, в школе провели обработку дезрастворами. Дети должны вернуться к занятиям через две недели, пока учатся на дистанционке.

По информации профильного Департамента, из-за инфицирования детей коронавирусом в городе на самоизоляции около десяти отдельных классов. Также в Киевском районе города на карантин закрыли один детский сад.

Между тем, за сутки инфицированных коронавирусом стало больше на 291 пациента. Из них 207 - харьковчане. Четыре человека спасти медикам не удалось.

Всего с начала пандемии в Харьковской области коронавирус обнаружили почти одиннадцати с половиной тысяч человек. Побороли болезнь около четырех тысяч, 248 пациентов умерли.