В харьковской колонии на Алексеевке предотвратили бунт заключенных

В харьковской исправительной колонии № 25, которая находится на Алексеевке, 8 января предотвратили бунт заключенных, группа которых отказалась выполнять распоряжение руководства заведения и пыталась оказывать физическое сопротивление тюремщикам.

Об этом сообщила администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Администрация устроила обыск с привлечением дополнительных сил и средств из других учреждений межрегионального управления, в т.ч. групп быстрого реагирования и территориального военизированного формирования.

Во время обыска у заключенных были обнаружены запрещенные предметы, в том числе три мобильных телефона.

Некоторые заключенные пытались ему помешать и сопротивлялись обыску.

"В связи с групповыми противоправными действиями, оказанием физического сопротивления персонала и невыполнением законных его требований, препятствия проведению обыска, проявлениями буйства, к отдельным осужденных была применена физическая сила и специальные средства - наручники. После применения физической силы и специальных средств осужденные были осмотрены медицинскими работниками. Состояние их здоровья удовлетворительное ", - сообщили в Админитсрации службы.

Также отмечается, что в колонии с 8 января введен режим особых условий, во время которого усиливается охрана, надзор за осужденными, осуществляются другие дополнительные режимные меры.

«В настоящее время состояние оперативной обстановки в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» удовлетворительное и управляемое администрацией.

Администрация ДКВС Украины, подчиненные ей органы и учреждения будут мгновенно и соответственно реагировать на проявления и попытки дестабилизировать оперативную обстановку», - отмечается в сообщении.