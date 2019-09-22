 

В Хмельницкой области автомобиль врезался в столб: четверо погибших

22 сентября 2019 г. 16:15
11 просмотров

В Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

Как сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области, авария произошла 22 сентября около 2 часов ночи неподалеку села Новоселка Деражнянского района.

На дороге 25-летний водитель автомобиля «FORD MONDEO» не справился с управлением и   врезался в электроопору, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП четверо пассажиров машины, которые сидели на заднем сиденье, 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения, погибли на месте происшествия.

Все погибшие были жителями Деражни и Деражнянского района.

Водитель «FORD MONDEO» получил множественные травмы и был госпитализирован в местную больницу. Еще один 28-летний пассажир автомобиля не пострадал.

По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Водителю автомобиля грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.