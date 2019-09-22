В Хмельницкой области автомобиль врезался в столб: четверо погибших

В Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

Как сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области, авария произошла 22 сентября около 2 часов ночи неподалеку села Новоселка Деражнянского района.

На дороге 25-летний водитель автомобиля «FORD MONDEO» не справился с управлением и врезался в электроопору, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП четверо пассажиров машины, которые сидели на заднем сиденье, 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения, погибли на месте происшествия.

Все погибшие были жителями Деражни и Деражнянского района.

Водитель «FORD MONDEO» получил множественные травмы и был госпитализирован в местную больницу. Еще один 28-летний пассажир автомобиля не пострадал.

По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Водителю автомобиля грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.