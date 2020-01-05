В Италии автомобиль въехал в группу туристов: шестеро погибших

05 января 2020 г. 17:14
Источник: УНИАН
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В провинции Больцано (Италия) в ночь на 5 января автомобиль въехал в группу, состоявшую из 17 туристов. Об этом сообщает DW со ссылкой на dpa.

В результате наезда погибли 6 человек, несколько человек получили травмы, один человек тяжело травмирован.

Район, где произошел наезд, расположенный неподалеку от австрийской границы и известен своими лыжными курортами.

По словам представителей полиции, туристами, предположительно, были граждане Германии.

По данным телеканала Rai Südtirol, трагедия произошла в горном селе Лутаго.

Водитель автомобиля выжил, в данный момент полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Сейчас проводится идентификация жертв ДТП.

 

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