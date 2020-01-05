В Италии автомобиль въехал в группу туристов: шестеро погибших

В провинции Больцано (Италия) в ночь на 5 января автомобиль въехал в группу, состоявшую из 17 туристов. Об этом сообщает DW со ссылкой на dpa.
В результате наезда погибли 6 человек, несколько человек получили травмы, один человек тяжело травмирован.
Район, где произошел наезд, расположенный неподалеку от австрийской границы и известен своими лыжными курортами.
По словам представителей полиции, туристами, предположительно, были граждане Германии.
По данным телеканала Rai Südtirol, трагедия произошла в горном селе Лутаго.
Водитель автомобиля выжил, в данный момент полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Сейчас проводится идентификация жертв ДТП.