В Краснограде произошел масштабный пожар на городской свалке

14 августа 2020 г. 12:13
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На Харьковщине за сутки, 13 августа, произошло 18 пожаров в природных экосистемах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Общая площадь возгорания сухостоев в Харьковской области составила около 12 га.

Как отмечается, во время таких пожаров было уничтожено 30 кв.м. хвойной подстилки в Бабаевском лесничестве Основянского района Харькова, обшивка неэксплуатируемого вагончика и 3 Га стерни в Золочевском районе.

Также пожар на площади 400 кв.м. произошел на городской свалке в Краснограде.

По данным ГСЧС, подавляющее количество таких пожаров случается из-за легкомысленности граждан, которые, несмотря на многочисленные предостережения спасателей, продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

 

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