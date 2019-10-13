Из-за тайфуна на Японию обрушился мощный шторм: много погибших, есть пропавшие без вести

Как сообщалось ранее, Тайфун Хагибис в субботу ударил южнее Токио и движется на север.
При этом стихия вызвала большие наводнения.
Сообщается о 13 пропавших людях.
В центральной префектуре Нагано вода окружила известные скоростные железнодорожные поезда, а вертолеты забирали людей с крыш.
Всего в спасательной операции участвуют 27 000 военных и спасателей.
В городе Кавагоэ к северу от Токио спасатели на лодках освободили жителей дома престарелых.
Около 400 000 домов остались без электричества.
Авиационное и железнодорожное сообщение остановили из-за опасности обновления шторма.
Хотя в воскресенье шторм ослабел и оставил сушу.