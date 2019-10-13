 

Из-за тайфуна на Японию обрушился мощный шторм: много погибших, есть пропавшие без вести

13 октября 2019 г. 14:00
Источник: ВВС Украина
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Как сообщалось ранее, Тайфун Хагибис в субботу ударил южнее Токио и движется на север.

При этом стихия вызвала большие наводнения.

Сообщается о 13 пропавших людях.

В центральной префектуре Нагано вода окружила известные скоростные железнодорожные поезда, а вертолеты забирали людей с крыш.

Всего в спасательной операции участвуют 27 000 военных и спасателей.

В городе Кавагоэ к северу от Токио спасатели на лодках освободили жителей дома престарелых.

Около 400 000 домов остались без электричества. 

Авиационное и железнодорожное сообщение остановили из-за опасности обновления шторма.

Хотя в воскресенье шторм ослабел и оставил сушу.

 

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