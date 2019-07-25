 

В Запорожской области из моря спасли обессиленного харьковчанина

25 июля 2019 г. 12:56
1 просмотр

В Приморске Запорожской области сотрудники ГСЧС спасли 58-летнего харьковчанина и помогли ему добраться из моря на берег.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, сообщение о происшествии поступило спасателям 24 июля в 9:50.

Прибывшие на берег моря спасатели ГСЧС спасли мужчину в районе городского центрального пляжа на расстоянии примерно 200 метров от берега.

Как выяснилось, харьковчанин плавал в море, обессилел и самостоятельно не смог добраться до берега.

В связи с этим спасатели просят отдыхающих на воде быть осторожными, соблюдать правила безопасности и не заплывать за ограничительные буи.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.