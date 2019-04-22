Во время пожара в частном доме погиб мужчина

21 апреля в 14:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на въезде Николая Львова, 15 в Изюме.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей крыша дома уже начала разрушаться, площадь пожара составила 100 кв.м.
Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 15:15.
Окончательно ликвидировали возгорание в 18:35.
Во время тушения пожара и разборки обгоревших обломков спасатели нашли обгоревшее тело хозяина, 1960 года рождения.
Причина возникновения пожара выясняется.