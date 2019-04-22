Во время пожара в частном доме погиб мужчина

21 апреля в 14:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на въезде Николая Львова, 15 в Изюме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей крыша дома уже начала разрушаться, площадь пожара составила 100 кв.м.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 15:15.

Окончательно ликвидировали возгорание в 18:35.

Во время тушения пожара и разборки обгоревших обломков спасатели нашли обгоревшее тело хозяина, 1960 года рождения.

Причина возникновения пожара выясняется.