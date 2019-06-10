За разбойное нападение на пенсионера задержали 21-летнего парня

10 июня 2019 г. 16:41
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На Харьковщине за совершение разбойного нападения  полицейские задержали 21-летнего парня.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратился 25-летний мужчина. 

Он рассказал, что вечером неизвестный проник в дом его 79-летнего дедушки, избил его и завладел деньгами в сумме 600 гривен.

Полицейские установили личность правонарушителя. Злоумышленником оказался житель Лозовского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений.

Следователями Лозовского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.  Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

 

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