Драка в НБА на последней минуте матча

Если бы драчунов оперативно не растащили, последствия могли оказаться куда серьёзнее.

На последней минуте матча регулярного чемпионата НБА между «Майами» и «Портлендом» подрались баскетболисты этих команд Тайлер Хирро и Юсуф Нуркич.

Хирро не понравилось, что Нуркич применил против него жесткий заслон. Противостояние двух баскетболистов вылилось в массовую потасовку. Правда, страсти довольно быстро улеглись. В итоге Хирро и Нуркич были удалены до конца матча, который, фактически, и так уже заканчивался.

Финальная же сирена зафиксировала победу «Майами» со счетом 115:109.