Суперснайпер! В НБА установлен выдающийся рекорд

После установления рекорда матч даже специально был прерван.

В первой четверти матча регулярного чемпионата НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Голден Стейт Уорриорз» баскетболист «Голден Стейт Уорриорз» Стефен Карри совершил результативный трехочковый бросок, который стал 2974-м(!) в его карьере.

Это — новый снайперский рекорд в НБА. Прежний — 2973 точных трехочковых бросков принадлежал Рою Аллену.

Карри понадобилось для рекорда 789 матчей и чуть более 12-ти лет. Свой первый точный трехочковый бросок в НБА он совершил 30 октября 2009 года.

Сейчас Стефену Карри 33 года, и он отнюдь не собирается завершать свою карьеру. Вряд ли рискуя ошибиться, можно предположить, что совсем скоро Карри превзойдет отметку в 3000 результативных трехочковых бросков.