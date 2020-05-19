Два нокдауна и глубокий нокаут. Избиение за З0 секунд

Поединок завершился для проигравшего тяжелым беспамятством.

В Шаньдуне (Китай) состоялся довольно старнный бой мастером тайцзицюань 66-летним Ма Баогуо и его соперником - 50-летним бойцом-любителем смешанных единоборств.

Для Ма Баогуао всё сразу пошло очень плохо, не сумев уклониться, он оказался в нокдауне. Рефери тут же следовало прекратить этот поединок. Но нет. Тут же еще один нокдаун, а вслед за ним - тяжелейший нокаут, при котором мастер тайцзицюань повалился без сознания на спину и еще долго не мог прийти в себя.

Не исключено, что его здоровью нанесен непоправимый ущерб.