Две российские самбистки подрались на трибунах. Итог - сломанный нос и сотрясение мозга

29 апреля 2019 г. 14:41
Автор: Виталий Лабскир
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Во Владивостоке состоялся турнир по самбо со скандальными последствиями.

В поедитнке за бронзовую медаль в весовой категории 56 кг среди женщин Юлия Литвинцева победила Ольгу Вицину.

После схватки соперниы не пожали друг другу руки. Проигравшая Вицина, по ее словам, отказалась протянуть руку, из-за словесных оскорблений в ее адрес из уст Литвинцевой.

Словесная перепалка, в том числе с участием тренеров, продолжилась после схватки на трибуне. При этом перепалка перешла в драку. Вицина метко и жестко попала кулаком в лицо Литвинцевой, сломав последней нос и нанеся сотрясение мозга.

Литвинцева уже прооперирована.

Дисциплинарные органы российского самбо рассматривают, какие вынести сроки дисквалификации в связи с данным инцидентом.

Видео: 

Две самбистки подрались на трибунах после турнира во Владивостоке

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