Две российские самбистки подрались на трибунах. Итог - сломанный нос и сотрясение мозга

Во Владивостоке состоялся турнир по самбо со скандальными последствиями.

В поедитнке за бронзовую медаль в весовой категории 56 кг среди женщин Юлия Литвинцева победила Ольгу Вицину.

После схватки соперниы не пожали друг другу руки. Проигравшая Вицина, по ее словам, отказалась протянуть руку, из-за словесных оскорблений в ее адрес из уст Литвинцевой.

Словесная перепалка, в том числе с участием тренеров, продолжилась после схватки на трибуне. При этом перепалка перешла в драку. Вицина метко и жестко попала кулаком в лицо Литвинцевой, сломав последней нос и нанеся сотрясение мозга.

Литвинцева уже прооперирована.

Дисциплинарные органы российского самбо рассматривают, какие вынести сроки дисквалификации в связи с данным инцидентом.