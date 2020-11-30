Эффектный гол боковыми ножницами

Футбольный шедевр в матче азиатской Лиги Чемпионов.

Катар принимает групповую стадию азиатской Лиги Чемпионов. Сегодня в поединке 5-го тура встречались китайский "Бейцзин Гоань" и южнокорейский "Сеул".

Китайская команда выиграла 3:1.

При этом заслуживает особого эстетического внимания эпизод при котором счет стал 2:0. Отличилась главная "звезда" "Бейцзин Гоань" бразилец Ренато Аугусто. После прострела с фланга бразилец, эффектно сложившись, неотразимо пробил боковыми ножницами.

Ниже в видеообзоре матча этот гол Ренато Аугусто на 42-й секунде.