Невероятное исполнение буллита

Пожалуй, подобного исполнения хоккейного пенальти видеть еще не приходилось

В матче чемпионата Швейцарии по хоккею между "Давосом" и "Амбри-Пиоттой" основное время и овертайм завершились вничью - 2:2, и дело дошло до серии послематчевых буллитов.

И здесь отличился шведский легионер "Давоса" Маттиаас Теденбю. Он, исполняя буллит докатился до ворот и подбросил шайбу вверх, после чего, не дав ей упасть, бросил в верхний угол.

Благодаря этому шедевру, "Давос" выиграл послематчевую серию буллитов, а вместе с ней и весь матч - 3:2.

Читать полностью: https://sport.tut.by/news/hockey/672602.html