Официально: Мирча Луческу - новый главный тренер киевского "Динамо"

23 июля 2020 г. 15:14
Автор: Виталий Лабскир
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74-летний румынский специалист Мирча Луческу, добвишийся громких успехов с донецким "Шахтером", с сегодняшнего дня стал новым главным тренером футбольного клуба "Динамо" (Киев).

Официальный сайт "Динамо" сообщил, что контракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год.

Луческу так прокомментировал свое назначение:

Я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе «Динамо». Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями.

Видео: 

Мірча ЛУЧЕСКУ – головний тренер ФК ДИНАМО Київ

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