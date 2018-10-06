"После матча со сборной Марса". Федерация футбола Украины ответила на предложение сыграть с Россией

Гибридная организация "Sport for all" предложила провести на нейтральной территории товарищеский футбольный матч между сборными Украины и России. Федерация футбола Украины ответила через Facebook.

Ответ ФФУ гласит следующее:

Товарищеский матч Украина — Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса! Анонс матча Украина — страна-агрессор с «инициативы организации Sport for all» распространило немало украинских и еще больше российских СМИ. Это действительно было смешно! Хотите посмеяться еще? Найдите в поисковиках информацию о главе «Sport for all» Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев… Желаем всем удачного завершения рабочей недели