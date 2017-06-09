"Повозил" головой об лед

09 июня 2017 г. 12:08
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В финальной серии хоккейного Кубка Стэнли между "Питтсбургом" и "Нэшвиллом" продолжают враждовать игроки этих клубов Сидни Кросби и ПиКей Суббан.

На сей раз, в пятом матче серии, Кросби в концовке первого тайма сумел "уложить" Суббана на лед и несколько раз ударить в голову, защищенную шлемом. Суббан, вырвавшись, попытался подмять под себя Кросби, но тому удалось подняться на ноги.

В результате оба хоккеиста получили по две минуты штрафа.

Несколькими днями ранее Кросби публично жаловался, что ему неприятно играть против Суббана, поскольку у того плохо пахнет изо рта.

Что касается непосредственно хоккея, "Питтсбург" одержал в 5-м матче разгромную победу со счетом 6:0 и повел 3-2 в серии до четырех побед.

Видео: 

Subban threatens to DDT Crosby after having head rammed into ice

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