"Повозил" головой об лед

В финальной серии хоккейного Кубка Стэнли между "Питтсбургом" и "Нэшвиллом" продолжают враждовать игроки этих клубов Сидни Кросби и ПиКей Суббан.

На сей раз, в пятом матче серии, Кросби в концовке первого тайма сумел "уложить" Суббана на лед и несколько раз ударить в голову, защищенную шлемом. Суббан, вырвавшись, попытался подмять под себя Кросби, но тому удалось подняться на ноги.

В результате оба хоккеиста получили по две минуты штрафа.

Несколькими днями ранее Кросби публично жаловался, что ему неприятно играть против Суббана, поскольку у того плохо пахнет изо рта.

Что касается непосредственно хоккея, "Питтсбург" одержал в 5-м матче разгромную победу со счетом 6:0 и повел 3-2 в серии до четырех побед.