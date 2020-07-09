Продолжительная серия 11-метровых в Харькове определила обладателя Кубка Украины по футболу

Драматичный финал Кубка Украины-2020 по футболу состоялся на пустом харьковском ОСК "Металлист".

Основное и дополнительное время финального матча между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" завершилось вничью - 1:1.

Дело дошло до серии послематчевых пенальти. Команды пробили в ощей сложности по 9 одиннадцатиметровых ударов. В итоге "Динамо" вырвало победу по пенальти - 8:7, а если считать все голы этого матча вышло 9:8.

Киевское "Динамо" в 12-й раз в своей истории и впервые с 2015-го года стало обладателем Кубка Украины.