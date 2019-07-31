 

"Шахтер" начал чемпионат Украины с победы, проиграв первый тайм

31 июля 2019 г. 21:38
Автор: Виталий Лабскир
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Центральный матч 1-го тура украинской футбольной Премьер-Лиги прошел в Александрии, где бронзовый призер минувшего чемпионата Украины "Александрия" принимала чемпиона - донецкий "Шахтер"

В первом тайме Марлос не забил за "Шахтер" пенальти. Зато "Александрия" своим шансом воспользовалась и, благодаря голу Максима Третьякова, выиграла первый тайм - 1:0.

После перерыва "Шахтер" сначала отыгрался - прострел Тайсона Глеб Бухал прервал автоголом; затем Тайсон вывел "Шахтер" вперед - 2:1, весьма оригинально при этом попозировав клубному фотографу (на фото); и, наконец, Дентиньо поставил победную точку.

В итоге - домашнее поражение "Александрии" - 1:3.

Видео: 

Александрия – Шахтер – 1:3. Голы и обзор матча (31.07.2019)

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