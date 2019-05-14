Шевченко и Ротань привезут в Харьков взрослую и молодежную сборную Украины

14 мая 2019 г. 19:14
Автор: Виталий Лабскир
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С 25 по 30 мая в Харькове пройдет совместный сбор взрослой и молодежной сборных Украины по футболу.

Главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань в интервью сайту Федерации футбола Украины сказал:

Важно понимать, что это будет совместная подготовка двух сборных, а не сбор национальной команды. Это большой опыт и школа для футболистов нашей команды. Другое дело, что вызывать всех сильнейших исполнителей, выступающих в клубах УПЛ, у нас не получится - сбор начинается 25 мая, а командам с чемпионата и молодежного первенства Украины предстоит провести еще по два тура.

 

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