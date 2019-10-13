 

Стала известна вторая сборная, вышедшая в финальную часть футбольного Евро-2020

13 октября 2019 г. 13:42
Автор: Виталий Лабскир
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Из 24 участников финальной части чемпионата Европы-2020 по футболу уже известны двое.

Первой путевку на Евро-2020 несколькими днями ранее гарантировала себе сборная Бельгии.

Вторую вакансию заполнила сборная Италии. Италия победила в Грецию 2:0 в отборочном цикле к Евро-2020, взяла в 7-ми турах максимальное 21 очко из 21 возможного и уже точно не опустится в своей группе ниже 2-го места.

Сборная Украины оформит в понедельник, 14 октября, себе пропуск в финальную часть Евро-2020, если не проиграет в этот день в Киеве сборной Португалии.

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