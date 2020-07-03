У бывшего футболиста харьковского «Металлиста» двусторонняя пневмония?

03 июля 2020 г. 14:21
Автор: Виталий Лабскир
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Крупная вспышка коронавируса случилась в  стане действующего чемпиона Беларуси по футболу - брестского “Динамо”, за которое выступают трое украинцев.

У двух из них – Евгения Хачериди и Александра Нойока, согласно данным ведущего белорусского спортивного издания “Прессбол” подозрения на COVID-19. При этом 28-летний Нойок, якобы, был госпитализирован с диагнозом «двусторонняя пневмония», однако, на данный момент он уже находится дома.

Последней командой Нойока в Украине после того, как он почти пять лет назад отправился покорять белорусский клубный футбол, был харьковский «Металлист».

Всего же подозрения на коронавирус, по информации «Прессбола» существуют как минимум у шести футболистов брестского «Динамо». При этом никакого официального подтверждения пока не последовало.

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