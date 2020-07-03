В команде, уже сыгравшей с харьковским "Металлистом 1925", вспышка коронавируса

03 июля 2020 г. 16:35
Автор: Виталий Лабскир
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Матч Первой лиги украинского футбола перенесен на неопределенный срок.

4 июля в Винниках должен был состояться матч 22-го тура Первой лиги украинского футбола между львовским "Рухом" и запорожским "Металлургом".

Но, как сообщил официальный сайт "Руха", "Металлург", уже приехав во Львов, получил известие о положительных результатах на коронавирус.

Запорожцы мгновенно сообщили об этом дирекции ПФЛ и руководству "Руха", обратившись с просьбой перенести субботнюю встречу.

В свою очередь "Рух" проинформировал президента ПФЛ Сергея Макарова и руководство "Металлурга" о своем согласии на перенос календарного матча 22-го тура. Следовательно, поединок "Рух" - "Металлург", запланированный на субботу, 4 июля, перенесен на неопределенный срок.

Следует отметить, что "Рух" успел уже сделать креативный видеоролик "Мотай на вус, козаче!" к матчу, который приходится перенести.

Харьковский "Металлист 1925" играл в родных стенах против запорожского "Металлурга" сразу после рестарта чемпионата Украины в Первой лиге - 24 июня и одержал тогда победу - 2:0.

Видео: 

МОТАЙ НА ВУС, КОЗАЧЕ! ПРОМО МАТЧУ «РУХ» - «МЕТАЛУРГ»

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