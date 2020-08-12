В НХЛ сыгран самый длинный за последние 20 лет матч

Победитель определился только в 5-м овертайме.

В начавшейся серии 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли в первом поединке между "Тампа Бей Лайтинг" и "Коламбус Блю Джекетс" команды пробыли на поле более 6-ти часов чистого времени. Общее количество игрового времени от стартового свистка до победного гола составило 150 минут и 27 секунд. Это 4-й показатель в истории НХЛ. Дольше продолжались лишь три хоккейных матча в ведущей лиге мира: 176 минут 30 секунд: «Детройт» – «Монреаль» - 1:0 (1936 год); 164 минуты 46 секунд: «Торонто» – «Бостон» - 1:0 (1933 год); 152 минуты 1 секунда: «Филадельфия» – «Питтсбург» - 2:1 (2000 год).

Что до матча между "Тампа Бей" и "Коламбусом", три периода - то есть 60 минут игрового времени завершились вничью - 2:2, и дальше пошла игра до победного гола. Его в 5-м 20-тиминутном овертайме, соответственно, суммарно в 8-м периоде наконец-то забил хоккеист "Тампа Бей" Брэйден Пойнт, принесший, таким образом, своей команде победу 3:2.