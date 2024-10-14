До центрів рекрутингу в Україні звернулись понад 20 тисяч громадян

До центрів української армії, станом на 14 жовтня, звернулися 20 954 громадян.

Протягом минулого тижня – 804 особи. Як пише Кореспондент, про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що з усіх звернень 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надійшло на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.

Наразі в Україні функціонують 42 центри рекрутингу, два з яких відкрилися минулого тижня. Центри пропонують можливість приєднатися не лише до Збройних Сил, а й до інших силових структур, включаючи Національну гвардію, Державну прикордонну службу та СБУ.

В центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно, – зазначили в Міноборони.

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