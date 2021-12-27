Где в Харькове сегодня нет воды (адреса отключений)

Сегодня, 27 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьквводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 114 (п. №2, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-д (стояк) до 20:00 27.12.21 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-в (п. №4, стояк), 59 (п. №3, стояк) до 20:00 27.12.21 г.; ул. Светлая, 10 (п. №7, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №2, стояк) до 17:00 28.12.21 г.

Новобаварский район:

ул. Сущенская (ч/с), ул. Служебная (ч/с), ул. Боровая (ч/с), ул. Торговая (ч/с), ул. Сухаревская (ч/с), ул. Безымянная (ч/с), ул. Светлановская (ч/с), ул. Жутовская (ч/с), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10, ул. Полтавский Шлях, 3 (стояк по кв. №3), пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №3, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №1, стояк) до 20:00 27.12.21 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 24-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 27.12.21 г.

Холодногорский район:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-з (п. №1, стояк) до 20:00 27.12.21 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197 (п. №4, стояк), ул. Культуры, 12 (п. №1) до 20:00 27.12.21 г.; ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 28.12.21 г.