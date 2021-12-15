Италия с 16 декабря закрывается для туристов из Украины

В связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон» правительство Италии с 16 декабря 2021 года отнесло Украину к странам из списка Е, который предусматривает запрет на необязательные поездки граждан Украины, в том числе с целью туризма.

Об этом сообщает МИД Украины на своем ресурсе tripadvisor.mfa.gov.ua.

Сообщается, что вышеупомянутые положения будут действовать до 31 января 2022 года.

Исключение составляют граждане Украины – обладатели вида на жительство в Италии, или те граждане, кто въезжает в Италию по подтвержденным мотивам работы, учебы, лечения или абсолютной необходимости. В отдельных случаях, по решению итальянских компетентных органов и при наличии аргументированных оснований, может быть разрешен въезд в страну лиц, которые имеют подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии.

При въезде гражданам Украины из указанных выше категорий необходимо:

заполнить до прибытия онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна по ссылке

предъявить справку (сертификат) об отрицательном результате молекулярного тестирования (сделан не более чем за 72 часа до приезда) или экспресс-тестирования на Covid-19 (сделан не более чем за 24 часа до приезда)

активировать процедуры надзора за здоровьем в медицинских учреждениях в соответствии с территорией проживания и пройти 10 дней самоизоляции, по окончанию которой провести повторное тестирование для подтверждения отрицательного результата (молекулярный или экспресс-тест)

При этом запрещено въезжать в Италию гражданам, которые в течение последних 14-ти дней проживали или находились транзитом в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Малави, Мозамбике, Намибии и Эсватини.

Кроме того, ограничения коснутся даже вакцинированных жителей Евросоюза, сообщает Corriere della Sera.

«Те, кто прибывают в Италию из стран Европейского Союза и не прошли вакцинацию, должны будут оставаться на карантине в течение пяти дней и сделать тест на антиген за 24 часа или ПЦР-тест не более, чем за 48 часов до въезда. Тест также станет обязательным для вакцинированных», — пишет издание.

Вводится и обязательная 10-дневная самоизоляция для непривитых путешественников из третьих стран, а также итальянцев, возвращающихся домой.

Вакцинированные путешественники должны при въезде в Италию предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда, или антиген-тест, сделанный не более чем 24 часов назад.

По данным издания, в Италии подтверждено 27 случаев заражения «Омикроном».

Новый вариант коронавируса B. 1. 1. 529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой «Омикрон».

Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

ВОЗ подтвердила, что требуется время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

По состоянию на 9 декабря в Украине не были выявлены случаи COVID-19, вызванные новым штаммом «Омикрон».

Напомним, 13 декабря в Великобритании зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса.

Источник: УНИАН