На Харківщині через негоду без світла залишаються 1,6 тисячі домівок

Станом на ранок 20 грудня на Харківщині в результаті негоди знеструмлено 1,6 тисячі споживачів. Через бойові дії без напруги близько 16 тисяч споживачів. Вдалося підключити 8 абонентів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Як повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму ранковому зведенні, енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання у Близнюківській, Барвінківській, Вовчанській та Куп’янській громадах.

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