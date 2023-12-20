Україна

На Харківщині через негоду без світла залишаються 1,6 тисячі домівок

Автор Галина Шподарева
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Станом на ранок 20 грудня на Харківщині в результаті негоди знеструмлено 1,6 тисячі споживачів. Через бойові дії без напруги близько 16 тисяч споживачів. Вдалося підключити 8 абонентів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Як повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму ранковому зведенні, енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання у Близнюківській, Барвінківській, Вовчанській та Куп’янській громадах. 

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