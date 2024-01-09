На Харківщині ДСНСники витягнули із замету авто, де була вагітна жінка, двоє дітей і пенсіонерка

За минулу добу 4 рази надзвичайники залучалися для надання допомоги водіям транспортних засобів у подоланні обледенілих або засніжених ділянках доріг.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

В одному з випадків вони визволили зі снігової пастки авто, в якому знаходилися вагітна жінка, літня жінка та діти 4 і 12 років.

Загалом зі складних ділянок рятувальники витягли 4 легкових і 1 вантажний автомобіль.

Також піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 41 одиницю вибухонебезпечних предметів.

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