Україна

На Куп’янському напрямку за першу половину грудня знищено близько 8000 загарбників – Сирський

Автор Галина Шподарева
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На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають наступальні дії ворога. Не припиняються щоденні штурмові дії російських військ в районі Синьківки з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Втім, командири і штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога. Ряд рішень щодо способів знищення ворога ми з командирами прийняли безпосередньо в районах бойових дій», – зазначив Сирський.

Противник несе великі втрати, які поповнює резервами штурмових батальйонів сформованих з колишніх в’язнів.

За першу половину грудня ворог втратив у смузі відповідальності ОСУВ «Хортиця» близько восьми тисяч військовослужбовців. Крім того, було знищено або ушкоджено понад п’ятсот одиниць ворожої військової техніки. Серед них: 67 танків, понад сто бойових броньованих машин, 77 гармат і мінометів різних калібрів.

Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи «шторм z» та «шторм v».

Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла – це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слав’янськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області.

На Лиманському напрямку російські окупаційні війська перейшли до постійних атак позицій наших військ в напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку. Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники.

На Куп’янському напрямку за першу половину грудня знищено близько 8000 загарбників – Сирський 7

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