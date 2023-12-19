На Куп’янському напрямку за першу половину грудня знищено близько 8000 загарбників – Сирський

На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають наступальні дії ворога. Не припиняються щоденні штурмові дії російських військ в районі Синьківки з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Втім, командири і штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога. Ряд рішень щодо способів знищення ворога ми з командирами прийняли безпосередньо в районах бойових дій», – зазначив Сирський.

Противник несе великі втрати, які поповнює резервами штурмових батальйонів сформованих з колишніх в’язнів.

За першу половину грудня ворог втратив у смузі відповідальності ОСУВ «Хортиця» близько восьми тисяч військовослужбовців. Крім того, було знищено або ушкоджено понад п’ятсот одиниць ворожої військової техніки. Серед них: 67 танків, понад сто бойових броньованих машин, 77 гармат і мінометів різних калібрів.

Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи «шторм z» та «шторм v».

Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла – це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слав’янськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області.

На Лиманському напрямку російські окупаційні війська перейшли до постійних атак позицій наших військ в напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку. Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники.

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