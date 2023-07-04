Облгаз самостійно почав вказувати обсяг спожитого газу

“Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”, яка обслуговує майже все населення, пояснила, звідки в платіжках за газ беруться цифри “з повітря”.

Як повідомдяє прес-служба компанії, причиною некоректних нарахувань можуть бути невчасно передані показання лічильників. “Передача показань лічильника із запізненням, або їх не надання взагалі – одна з основних причин некоректних нарахувань у платіжках”, – зазначили в компанії.

Зазначається, що у випадку неотримання даних до 5 числа включно облгаз самостійно вказує обсяг споживання газу від клієнта (на рівні середнього споживання).

“Через це й бувають непорозуміння. Передавайте показання лічильника вчасно та бережіть власні час та нерви”, – йдеться у повідомленні.

Поки триває обліковий період, передавати показання лічильника можна користуючись сервісами ГК “Нафтогаз України” або своїм операторам ГРМ (міськ- або облгаз).

В компанії нагадали, що клієнти АТ “Київоблгаз”, АТ “Житомиргаз”, АТ “Львівгаз”, АТ “Криворіжгаз”, АТ “Харківгаз”, АТ “Харківміськгаз”, АТ “Донецькоблгаз”, Дніпровської та Кропивницької філій газмережі мають можливість фіксуйвати свої дані через SMS на номер 4647.

У той же час, споживачі “Нафтогазу” скаржаться на сторінці компанії в Facebook на те, що в особистому кабінеті приймаються показники лічильники лише з 27 по 30 число поточного місяця.

“Сайт показники не приймає після 30 числа: “Пишіть актуальну провірену інформацію”. Я раніше подавав показники 1-5 числа. А у вас на сайті тепер пише 27-30 число. Далі форма заблокована”, – пише львівянин Андрій.

“Не можу передати показники, пише що , показники потрібно передавати з 28 по 30 число” – пише Олена з Харкова.

Також споживачі повідомляють, що навіть за вчасно переданих показників, отримають досить дивні платіжки.

Скриншот з Facebook

В “Нафтогазі” в таких випадках просять споживача повідомити його особистий рахунок для з’ясування деталей і обіцяють виправити несправність, що робить процес передачі не зручним для українців.



Джерело: УНІАН

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”