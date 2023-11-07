Україна

Окупанти обстріляли Купʼянський район з РСЗВ та артилерії

Автор yelyzaveta
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7 листопада близько 11:30 окупанти вчергове обстріляли смт Купʼянськ-Вузловий. За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ «Ураган». У результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, будівлю вокзалу, гаражі та автівку.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Окупанти обстріляли Купʼянський район з РСЗВ та артилерії 7

Приблизно о 12:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл с. Осиново. Зазнали пошкоджень будинок, господарча споруда та легковий автомобіль.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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