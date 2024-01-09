Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень: гарячі напрямки

Загалом ворог завдав 55 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки окупантів східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші оборонці відбили 2 атаки противника в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.

Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника.

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