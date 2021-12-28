Снег и гололед: спасатели предупредили о новом циклоне

По данным УкрГидрометцентра, в результате прихода активного циклона в Украине ожидается усложнение погодных условий.

До конца суток 28 декабря в Запорожской, Донецкой областях, в портах Мариуполя и Бердянск ожидается сильный гололед, на дорогах гололедица (II уровень опасности, оранжевый).

На юге Украины, а ночью и Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем ​​в центральной и восточной части страны – значительные осадки в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 10–20 см), налипание мокрого снега.

В южной части страны, а днем ​​и в центральных областях – мокрый снег и дождь, гололедица.

По всей территории Украины (кроме западных и северных областей) – порывы ветра 15–20 м/с, вьюги, снежные заносы, на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия, сообщается на сайте ГСЧС Украины, могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов.