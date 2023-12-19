За добу на Харківщині саперами знешкоджено 47 одиниць ворожих мін

За минулу добу піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 2,8 га території, з них 2550 кв.м за допомогою машин механізованого розмінування, 330 м ліній електропередач, 16 м автодоріг, 4 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Саперами виявлено та знешкоджено 47 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучався 21 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 109 саперів та 46 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4246 га території, 292,5 км автомобільних доріг, 2979,7 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 221,1 км газопроводів.

Виявлено та знешкоджено 86 тис. 351 ВНП.

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