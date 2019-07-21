 

Губернатор области проголосовала на парламентских выборах

21 июля 2019 г. 13:15

21 июля глава ХОГА Юлия Светличная проголосовала на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Говоря о ходе голосования в Харьковской области, губернатор отметила, что все участки региона открылись вовремя и на данный момент не зафиксировано системных нарушений избирательного законодательства. Явка избирателей на участках оживляется и по последним данным приближается к отметке в 20%. 

«Сегодня - ответственный день для государства, ведь мы выбираем не просто депутатов в Верховную Раду Украины, мы определяем вектор развития государства на ближайшие годы. Надеюсь, что украинцы сегодня с ответственностью отнесутся к своему выбору, а кандидаты в депутаты будут выполнять обещания, которые давали на протяжении всего избирательного процесса, и оправдают доверие людей», - подчеркнула она.

 

 

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.