Нарушения на выборах: на что жалуются избиратели на Харьковщине

По состоянию на 11 часов 31 марта в полицию поступило 14 сообщений о нарушениях на Харьковщине во время выборов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, соответствующая информация поступила в Киевский, Шевченковский, Слободской, Змиевской и Харьковский отделов полиции.

Так, в 9:30 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о нарушениях на избирательном участке, расположенном по улице Гастелло. 28-летний мужчина, находясь в кабинке для голосования, сфотографировал свой бюллетень. Нарушение заметил надзиратель и сообщил об этом председателю участковой избирательной комиссии. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которые опросили нарушителя и свидетелей происшествия.

Также в Шевченковском районе города были зарегистрированы два аналогичных нарушения.

Также в полицию обратился мужчина и сообщил, что неизвестный проголосовал вместо него.

На другом участке гражданин повредил свой бюллетень.

В Слободском районе на избирательном участке в полицию обратились официальные наблюдатели от кандидатов на пост Президента Украины с информацией о том, что один из избирателей проводит видеосъемку на избирательном участке и якобы снимал бюллетени.

Полицейские установили, что 45-летний гражданин фиксировал на свой телефон всеобщий избирательный процесс, что не является нарушением Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского ОП.

В Змиевской отдел полиции поступило три сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса. Так, один из участков на территории района вовремя не начала свою работу в связи с тем, что участковая избирательная комиссия не вложила вовремя контрольные листки в урны для голосования.

Также в Змиевской отдел полиции поступило сообщение от мужчины о том, что на избирательном участке отсутствуют наблюдатели. Кроме того, заявитель сообщил, что он не получил приглашение для голосования.

На избирательном участке в поселке Слобожанское доверенное лицо кандидата в Президенты Украины жалуется на незаконное включение в список избирателей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Ситуационный центр Главного управления Национальной полиции в Харьковской области круглосуточно фиксирует и проверяет все сообщения, которые поступают на линию 102, а также оказываются в открытых источниках. По всем обращениям проводится тщательная проверка.