Греция ужесточает правила въезда из-за штамма «Омикрон»

В Греции с 19 декабря будут требовать ПЦР-тесты и от вакцинированных путешественников: правительство Греции приняло решение ужесточить правила въезда в страну, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Такое решение связано с борьбой против волны распространения нового штамма «Омикрон».

Теперь все иностранцы, приезжающие в Грецию, должны предоставить ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до прибытия.

Для въезда понадобятся следующие документы: