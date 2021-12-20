Тайфун на Филиппинах: погибли более 200 человек

Общее число жертв в результате тайфуна Rai на Филиппинах составило 208 человек. На минувшей неделе ураган пронесся по центральным и южным провинциям, пишет Reuters .

Согласно данным полиции, еще 52 человека считаются пропавшими, 239 получили ранения, пишет The Guardian . Большое число жертв пришлось на центральный Висайский регион, включающий популярную среди туристов и дайверов провинцию Бохол.

Значительная часть жителей погибли от падения деревьев, утонула во время паводка или умерла в результате оползней.

От подсчетов правоохранителей сильно отличаются данные национального агентства по стихийным бедствиям, которое утверждает, что погибли только 58 человек, а в отношении других идет проверка информации.

Во время тайфуна скорость ветра достигала 195 км в час, он разрушил дома и нарушил коммуникации. Более 490 000 человек вынужденно покинули свои дома. В некоторых населенных пунктах усложнена доставка пищи и воды, пишет Associated Press.

Всего за этот год на Филиппинах уже произошло около 20 тайунов и штормов. Архипелаг расположен в сейсмически активном «Огненном кольце». Тайфун Rai стал самым мощным из нынешних. Ученые предупреждают, что такие штормы становятся мощнее параллельно с глобальным потеплением.

Источник: Левый берег