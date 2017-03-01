 

YouTube запустит прямые трансляции телеканалов

01 марта 2017 г. 11:05
Источник: Зеркало недели
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Видеохостинг YouTube анонсировал запуск сервиса YouTubeTV, который позволит смотреть прямую трансляцию каналов. Как сообщает CNBC, подписка на сервис будет стоить 35 долларов, за эту сумму можно будет смотреть эфир телеканалов с шести аккаунтов.

Сервис будет доступен на территории США, на данный момент о планах о его запуске в других странах неизвестно. Подписка позволит смотреть около 40 американских телеканалов и YouTube Red.

Сервис также позволит пользователям смотреть видео с разных устройств и записывать те или иные телешоу или программы. Для просмотра каналов на телевизоре можно будет использовать Chromecast, в будущем перечень совместимых устройств планируется расширить.

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