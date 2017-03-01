YouTube запустит прямые трансляции телеканалов

Видеохостинг YouTube анонсировал запуск сервиса YouTubeTV, который позволит смотреть прямую трансляцию каналов. Как сообщает CNBC, подписка на сервис будет стоить 35 долларов, за эту сумму можно будет смотреть эфир телеканалов с шести аккаунтов.

Сервис будет доступен на территории США, на данный момент о планах о его запуске в других странах неизвестно. Подписка позволит смотреть около 40 американских телеканалов и YouTube Red.

Сервис также позволит пользователям смотреть видео с разных устройств и записывать те или иные телешоу или программы. Для просмотра каналов на телевизоре можно будет использовать Chromecast, в будущем перечень совместимых устройств планируется расширить.