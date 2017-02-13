НБУ на 14 февраля укрепил курс гривны к доллару до 27,16

Евро подешевел на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,16 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2716,5110 гривны за 100 долларов (-4,1723);

2887,3795 гривны за 100 евро (-4,4348);

4,6786 гривны за 10 рублей (+0,0552).

Отметим, сегодня утром в обменных пунктах курс доллара в продаже повысился на 2 копейки - до 27,54 гривен, в покупке курс повысился на 7 копеек - до 27,10 гривен за доллар. По сравнению с данными 10 февраля, курс евро в продаже понизился на 3 копейки - до 29,47 гривен за евро.

