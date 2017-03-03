Правоохранители разоблачили преступную схему интернет-мошенников

Неожиданный подарок, рассказывает Оксана, свалился, как снег на голову. Сообщение о том, что она выиграла машину, одновременно повергло в шок и сказочно обрадовало. Чтобы удостовериться, девушка решила перейти по указанному адресу на сайт, но там действительно была размещена информация о розыгрыше иномарки и контактный номер.

Оксана Козлова, менеджер по рекламе

Ответил молодой человек с хорошо поставленной речью очень профессионально, на вид, оперировал отправлениями к законам. ТО есть там все мне объяснил. Сказал, что я могу выбрать либо денежный эквивалент приза 540 000 гривен либо машину. Забрать смогу как сама, так и они могут доставить. Постоянно просил меня подождать, переключаясь, якобы, на технические отделы, чтобы уточнить для меня подробности

Собеседник пояснил, что любой приз более 10 тысяч гривен облагается налогом от государства, а это порядка 30%. 29% из них отчисляет спонсор, а 1% оплачивает будущий собственник и попросил перевести 5400 гривен через терминал. Оксана всерьез озадачилась поиском необходимой суммы, но в гости вовремя зашла мама.

Оксана Козлова, менеджер по рекламе

Целых полчаса чувствовала себя счастливейшей обладательницей новой машины. Потом много тысяч денег, машина я подумала, мне не нужна, я водить не умею. Тут зашла мама, на кофе, которая является бухгалтером, рассмеялась. Сказала, что налог с подарков, призов и прочее это, в общем-то, человек декларирует свои доходы за год. Кроме самого человека налоги государству заплатить никто не может. Никакие генеральные спонсоры, что это все конечно похоже на полную чушь

Опасения о том, что девушка столкнулась с мошенниками, подтвердились после нескольких неудобных вопросов псевдо- консультанту, и тот в итоге прекратил общение. Группа интернет-мошенников осуществляла свою деятельность на территории Украины более полугода - отчитываются правоохранители. Работа по выявлению всех лиц, причастных к этой афере, сотрудниками следственного управления и киберполиции велась с октября месяца. Как оказалось, в преступную схему были вовлечены с десяток подпольных офисов в разных городах. Созданы более 80 сайтов с тематикой розыгрышей авто. После анализа данных, полученных с сервера, полицейскими была проведена спецоперация - одиннадцать одновременных обысков на территории Донецкой, Одесской и Харьковской областей.

Валерий Береза, нач. Слобожанского управления киберполиции Департамента киберполиции НПУ

На территории Харьковской области была во время проведения обысков задержана группа в состав которой входил администратор, так называемый дроп, который отвечал за снятие и пересылку денежных средств на территорию Луганской и Донецкой области в дальнейшем и люди, которые отвечали за рассылку sms использую специальную технику

Путем мошеннических операций молодчики заработали на доверчивых гражданах более трехсот тысяч гривен - уточняют в полиции. Сейчас следствием изучается все изъятое оборудование: телефоны, ноутбуки, сим-карты, а также устанавливаются личности потерпевших. Решается вопрос об избрании меры пресечения 4-рым задержанным в Харькове. Уголовное производство было открыто по статье "мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.