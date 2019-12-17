На Харьковщине выявили канал контрабандной поставки товара через границу: изъята крупная партия

В Харьковской области правоохранители выявили незаконное перемещение товаров через государственную границу Украины - вне пунктов таможенного оформления, которым занималась группа неизвестных злоумышленников.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, об услугах по перевозке товаров через государственный контроль без таможенного оформления, которые оказывает группа неизвестных, стало известно во время расследования уголовного производства.

10 декабря 2019 в ходе обысков изъяли более 100 ящиков и 400 мешков с товарами бытового назначения, предназначенными для адресатов из разных регионов Российской Федерации, а также документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности злоумышленников.

Сейчас в суд направлено ходатайство об аресте указанного имущества.

Правоохранители устанавливают всех участников противоправной деятельности.