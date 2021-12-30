Крупный бизнес Харьковщины уплатил более миллиарда гривен налогов за физлиц

За одиннадцать месяцев 2021 года от предприятий Харьковщины в бюджет города Харькова поступило более 1 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц.

Об этом сообщили в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 219 миллионов грн, или на 26,5%», — сообщила начальник Северного межрегионального управления Галина Феденко.

Наибольшие суммы налога на доходы физических лиц уплатили крупные предприятия таких отраслей экономики, как:

— снабжение электроэнергией, паром, водой (КП «Харьковские тепловые сети», АО «Харьковоблэнерго», КП «Харьковводоканал», АО «Харьковгоргаз» и другие) – 339 миллионов грн, или 32,4% от общей суммы поступлений по НДФЛ. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 108 миллионов грн, или почти на 47%;

— перерабатывающая промышленность (ПАО «ФЭД», АО «Укрэнергомашины», ЧАО «Харьковский плиточный завод» и другие) – 305 миллионов грн, или 29,2% от общей суммы поступлений по НДФЛ. Это на 21 миллион грн или на 7% больше, чем за 11 месяцев прошлого года;

— транспорт и почтовая деятельность (Региональный филиал «Южная железная дорога» АО «Украинская железная дорога», ООО «Новая почта») – 249,3 миллиона гривен, или 23,1% от общей суммы поступлений по НДФЛ, что на 52 миллиона гривен, или на 27% больше, чем за 11 месяцев прошлого года;

— строительство (АО «Трест Жилстрой – 1», ОДО «Жилстрой – 2» и другие) – 104 миллиона грн, или 10% от общей суммы поступлений по НДФЛ. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 26 миллионов грн, или на 33%.