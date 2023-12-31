Прокурори фіксують наслідки нічної атаки безпілотниками по центру Харкова

За процесуального керівництва Київської та Шевченківської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 31 грудня близько 01:00 ворог завдав удар БПЛА по цивільній інфраструктурі центра Харкова.

У місті пошкоджено житлові будинки, фінансову установу, адміністративні будівлі, кафе, магазини, аптеки тощо.

Без постраждалих.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують працювати на місцях обстрілів, збирати докази та документувати наслідки збройної агресії рф.

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