В Харькове создали консультативно-кризисный центр для помощи детям во время семейных споров.

Как передает пресс-служба Харьковского горсовета, коммунальное учреждение «Консультативно-кризисный центр «Ответственное отцовство» было создано сегодня, 22 декабря, решением сессии Харьковского городского совета.

Новое учреждение позволит обеспечить оптимальное функционирование системы защиты прав детей, объединит усилия органов местного самоуправления города Харькова и общественности по созданию благоприятной среды для детей.



Центр создан с целью предоставления на местном уровне социальных услуг с элементами медиации для содействия установлению и распространению мирных методов разрешения семейных споров (конфликтов), которые влияют или могут повлиять на права и законные интересы ребенка.



Как сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, возросло количество разводов и семейных конфликтов. Большинство вопросов, связанных с лишением родительских прав, определением места жительства ребенка, рассматриваются в судах, и участники процесса используют детей в личных интересах.



«Детей используют родители, чтобы решить личные вопросы – поделить имущество, забрать ребенка, чтобы не платить алименты. Поэтому мы должны профессионально защищать права ребенка», – отметила вице-мэр.



По ее словам, в этом центре будут работать все необходимые специалисты. В частности, городские власти сотрудничают со Всеукраинской ассоциацией медиаторов, поэтому в центре будут работать квалифицированные специалисты этого профиля.