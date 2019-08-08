 

Харьковчанин вырастил на огороде 230 кустов конопли (фото)

08 августа 2019 г. 10:32
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В отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, злоумышленником оказался 44-летний житель поселка Новопокровка Чугуевского района.

Оперативные действия проводились 6 августа сотрудниками управления противодействия наркопреступности совместно со следователями Чугуевского отдела ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Чугуевской местной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства правонарушителя полицейские обнаружили на территории садового участка наркопосев - 230 кустов конопли со следами культивации. Также в одной из комнат дома работники полиции нашли и изъяли около килограмма каннабиса в высушенном и измельченном состоянии. Изъятое направлено на экспертное исследование.

Решается вопрос о сообщение 44-летнему гражданину о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения. Кроме того, устанавливается цель хранения каннабиса и выращивания конопли и причастность мужчины к другим эпизодам преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.

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